وكالة أوروبا برس: إسرائيل تتهم إيران بتخريب قطارات فرنسا

فاطمة شوقى

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران، بالوقوف وراء تخريب القطارات الفرنسية اليوم الجمعة، وحذر من أن إيران تستعد لهجوم ضد الوفد الأولمبي الإسرائيلي خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حسبما قالت وكالة أوروبا بريس، على موقعها الإلكترونى.

وكتب الوزير الإسرائيلي، في رسالة موجهة إلى نظيره الفرنسي، نشرتها وسائل الإعلام، "هناك أفراد وجماعات يريدون مهاجمة هذه المناسبة السعيدة"، وأضاف: "تشير تقييماتنا الحالية إلى أن هناك احتمالًا لتهديدات محتملة من جماعات مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية أخرى ضد الرياضيين والسياح الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية".

وكانت شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، تعرض السكك الحديدية الفرنسية لـ"هجوم واسع " وأعمال تخريبية وإشعال حرائق ما أدى إلى شل حركة القطارات، وتأثر ثلاثة من خطوط باريس الأربعة، و توقف حركة المرور على خطوط القطار السريع وتضرر ما يقارب 800 ألف مسافر.

وذلك قبل ساعات من انطلاق الحفل الأضخم الذى يشهده العالم، لافتتاح النسخة الثالثة والثلاثون من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ، وهو الحدث الذى تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس للمرة الأولى منذ 100 عام وتستمر الفعاليات حتى 11 أغسطس المقبل.

ودعت الشركة المسافرين إلى "تأجيل رحلتهم وعدم الذهاب إلى المحطة"، مع استبدال تذكرتهم أو استردادها مجانًا، فيما اعتبرت الحكومة الفرنسية الهجوم على شبكة القطارات "عملا إجراميا".

وعلى صعيد متصل، أعلنت "السكك الحديدية الألمانية" عن إلغاءات وتأخيرات على الطرق الطويلة بين فرنسا وألمانيا بسبب أعمال التخريب ، كما تعطلت حركة قطارات "يوروستار" من بريطانيا إلى باريس بسبب أعمال تخريب، فيما قالت سويسرا إن حركة القطارات إلى فرنسا لم تتأثر بالاضطرابات في شبكة السكك الحديدية هناك، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.