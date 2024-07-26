وصول أكبر سفينة مساعدات لغزة لميناء العريش قادمة من الإمارات.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

وصلت لميناء العريش البحري على ساحل شمال سيناء، أكبر سفينة مساعدات لغزة لميناء العريش قادمة من الإمارات، وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان رسمي اليوم الجمعة، أنه استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء يرافقه سعاده راشد المنصوري الامين العام لهيئه الهلال الاحمر الاماراتي وسلطان الكعبي المتحدث الرسمي للشؤون الاغاثية في عملية «الفارس الشهم 3» ، والدكتور أحمد مبارك المدير الطبي للمستشفى الاماراتي العائم بالعريش، مساء اليوم الجمعة سفينة المساعدات الإماراتية، أثناء وصولها الي ميناء العريش البحري، في حضور اللواء محمد شريف مدير الميناء.

وأكد المحافظ علي قيام محافظة شمال سيناء باستقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية الخاصة بقطاع غزة عبر 3 محاور وهي البري والجوي والبحري، حيث استقبلت المحافظة مئات الآلاف من أطنان المساعدات خلال الفترة الماضية.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الاشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الاغاثية المتنوعة وتطبيب جراح الفلسطينيين من خلال المستشفي الميداني في قطاع غزة والمستشفي العائم في ميناء العريش البحري.

بدوره أكد راشد المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن السفينة الإماراتية أبحرت من ميناء الفجيرة قبل أسبوعين وهي تعد الرابعة التي تصل ميناء العريش البحري ، وتحمل على متنها 5340 طنا من المواد الإنسانية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

أضاف المنصوري أن السفينة تحمل على متنها 4750 طنا من المواد الغذائية، و590 طنا من المواد الإيوائية، حيث ساهم في تأمين حمولة السفينة كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتم ذلك بواسطة 313 شاحنة أفرغت حمولاتها على السفينة.

من جانبه قال سلطان الكعبي المتحدث الرسمي للشؤون الاغاثية في عملية «الفارس الشهم 3»، إن السفينة تأتي ضمن العملية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الكعبي، أن دولة الإمارات قامت في إطار العملية بالعديد من المبادرات تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة والثاني مستشفى عائم بمدينة العريش إضافة إلى إقامة 5 مخابز أوتوماتيكية، كما تم توفير الطحين لعدد 8 مخابز قائمة في غزة إضافة إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوناً و200 ألف جالون يوميا يجري ضخها إلى قطاع غزة،ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.



اشار الكعبي إلي قيام قيادة العمليات المشتركة مؤخراً بإطلاق عملية طيور الخير وذلك لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع حيث بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها نحو 3800 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.



من جانبه أكد اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش البحري، أن الميناء استقبل منذ بداية الأحداث في غزة، عدد 20 سفينة مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية حملت على متنها نحو 34 ألف و505 أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية.



من ناحيه أخرى قام المحافظ ومرافقيه بزيارة الجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الاماراتي العائم في ميناء العريش البحري ،حيث أكد الدكتور احمد مبارك المدير الطبي للمستشفى،ان 42 فلسطينياً يتلقون العلاج بالمستشفى يرافقهم 60 شخصا من ذويهم. أضاف مبارك أن المستشفي العائم قدم 2800 خدمة طبية للفلسطينيين ،بجانب إجراء ألف عملية جراحية وتركيب طرفين صناعيين ،نن خلال 65 شخصاً من الاطقم الطبية المختلفة.



وصول أكبر سفينة مساعدات لغزة لميناء العريش (6)



وصول أكبر سفينة مساعدات لغزة لميناء العريش (1)



وصول أكبر سفينة مساعدات لغزة لميناء العريش (2)



وصول أكبر سفينة مساعدات لغزة لميناء العريش (3)



وصول أكبر سفينة مساعدات لغزة لميناء العريش (4)