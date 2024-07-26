نصف مليار جنيه صادرات مصنع الزجاج والبللور التابع للقابضة المعدنية

أظهرت البيانات المالية لشركة الزجاج والبللور، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، أن صادرات المصنع بلغت نحو نصف مليار جنيه خلال آخر عامين ماليين 2022-2023 و2023-2024 .
وتأسست شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور في عام 1932 وبالتالي تتمتع الشركة بخبرة أكثر من 90 سنة وتعد من أولي الشركات المتخصصة في إنتاج الأدوات الزجاجية.
وبحسب البيانات الواردة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة المهندس محمد السعداوي فقد بلغت صادرات المصنع 281.7 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي ، مقابل صادرات بلغت 221.2 مليون جنيه عام 2023.
كما بلغت إيرادات نشاط الشركة 461.8 مليون جنيه مقابل 353.5 مليون جنيه عام 2023 ، فيما ربحت مصانع النصر لصناعة الزجاج والبللور نحو 200.8 مليون جنيه مقابل نحو 125 مليون جنيه ، مما يشير إلى التحسن الكبير في مختلف مؤشرات الشركة على مستوى الإيرادات والأرباح ومستوى الصادرات.