نصف مليار جنيه صادرات مصنع الزجاج والبللور التابع للقابضة المعدنية

كتب عبد الحليم سالم

‏أظهرت البيانات المالية لشركة الزجاج والبللور، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، أن صادرات المصنع بلغت نحو نصف مليار جنيه خلال آخر عامين ماليين 2022-2023 و2023-2024 .

وتأسست شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور في عام 1932 وبالتالي تتمتع الشركة بخبرة أكثر من 90 سنة وتعد من أولي الشركات المتخصصة في إنتاج الأدوات الزجاجية.

‏وبحسب البيانات الواردة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، برئاسة المهندس محمد السعداوي فقد بلغت صادرات المصنع‬ 281.7 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي ، مقابل صادرات بلغت 221.2 مليون جنيه عام 2023.

كما بلغت إيرادات نشاط الشركة 461.8 مليون جنيه مقابل 353.5 مليون جنيه عام 2023 ، فيما ربحت مصانع النصر لصناعة الزجاج والبللور نحو 200.8 مليون جنيه مقابل نحو 125 مليون جنيه ، ‏مما يشير إلى التحسن الكبير في مختلف مؤشرات الشركة على مستوى الإيرادات والأرباح ومستوى الصادرات.