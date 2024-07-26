مندوب الجزائر بمجلس الأمن: ما يحدث بغزة كارثة تهدد الإنسانية

كتب محمد شرقاوى

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن إن ما يحدث بغزة كارثة تهدد الإنسانية.

وأضاف خلال كلمته أثناء انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بخصوص الوضع في الشرق الأوسط، نقلتها قناة إكسترا نيوز أنه بلغ عدد الشاحنات 86 شاحنة يوميا ولكن هذا دون المستوى المطلوب، والمطلوب دخول 500 شاحنة يوميا والتي تدخل السنة الماضية بشكل يومى لقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

