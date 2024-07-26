ملك الأردن والرئيس الأمريكى يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة

وكالات

بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى والرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال اتصال هاتفى، اليوم الجمعة، المستجدات الخطيرة فى غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف فورى ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية فى القطاع.



وشدد ملك الأردن على ضرورة وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف عبر جميع المعابر وإيصالها للمدنيين فى مختلف المناطق دون أية عوائق أو تأخير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.



وبدوره، ثمن الرئيس بايدن جهود الأردن الاستثنائية، بقيادة عبد الله الثانى فى تعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة.



وبحث الزعيمان التطورات فى الضفة الغربية وضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ شدد عاهل الأردن على ضرورة وقف جميع الخطوات أحادية الجانب، وهجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.



وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة فى إيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وأكد الرئيس بايدن استمرار بلاده فى دعم الأردن كشريك أساسى فى جهود تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.



وبحث والرئيس بايدن عددا من القضايا الثنائية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي.