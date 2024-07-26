مستشفى سوهاج الجامعى ينجح فى استئصال ورم دموى بأنف شاب ممتد للمخ

سوهاج محمود مقبول

نجح فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي من استئصال ورم دموي (انجيوفيبروما) بالأنف ممتد إلى الجيب الأنفي الوتدي و ملتصق بالشريان السباتي وممتد إلى المخ، لشاب في مقتبل العمر 16 سنة، وذلك في عملية استغرقت 5 ساعات متواصلة.

وصرح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن قسم الأنف والأذن والحنجرة من الأقسام المتميزة في تقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية على مدار العام للمواطنين داخل محافظة سوهاج وخارجها، مثمنًا دور أعضاء هيئة التدريس بالقسم ووحداته المتخصصة في خدمة المجتمع والبحث العلمي، وما يحققه القسم دوماً من إنجازات طبية ساعدت بشكل حقيقي في القضاء علي قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن هذا الورم الدموي يعد من الأورام الحميدة في سن الشباب بالنسبة للذكور ولكن خطورته قد تودي بحياة المريض بالنزيف من الأنف أو التأثير على المخ والشريان السباتي، موجهاً شكر للفزيق الطبي الذي أجري تلك الجراحة المتخصصة الناجحة، مناشدهم بالاستمرار في مواكبة التطور البحثي والعلمي لرفع كفائتهم من أجل تقديم خدمه طبيه أفضل للمرضى علي الدوام.

وقال الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفي الطوارئ بالحرم الجامعي الجديد، إن المريض وصل الي المستشفي بحالة انسداد الأنف وتاريخ مرضي لنوبات نزيف شديدة ومتكررة من الأنف كادت تودي بحياته، فعلي الفور تم إنهاء إجراءات دخول المريض بالقسم، وعمل الفحوصات المخبرية وشملت إجراء تحاليل دم وفصيلة دم وتجهيز 3 أكياس دم ، وأشعة مقطعية ورنين بالصبغة، وأشعه مقطعية على الأنف والجيوب الأنفية بالصبغة، ورنين على المخ وقاع الجمجمة بالصبغة، وعقب الإنتهاء من التجهيزات اللازمة تم دخوله غرفة العمليات وخرج في حالة مستقرة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد عبدالقادر سلطان رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، أنه علي الفور تم تشكيل فريق طبي علي درحة عالية من المهارة نظراً لخطورة العملية ودقتها، فتم حقن الشرايين المغذية للورم الدموي قبل العملية لتقليل النزيف اثناء العملية بالأشعة التدخلية، وعقب العملية خرج المريض في حالة صحية مستقرة.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجري العملية بسرعة ومهارة عالية بقسم الأنف والأذن والحنجرة برئاسة الدكتور ابراهيم رزق محمد، ضم كلاً من الدكتور عرفات محمود محمد، والدكتور محمد عبدالمتين موسي، والدكتور فرغلي عبدالرحمن، والدكتور محمد عبد السميع مدرس مساعد، والدكتور محمد سلطان طبيب مقيم، بينما تشكل فريق التخدير برئاسة الدكتور فوزي عباس وضم كلاً من الدكتور هيثم محمد اسماعيل، الدكتورة منار زكريا، ومن قسم التمريض مستر محمود عبدالرازق، ومستر احمد مصطفى.