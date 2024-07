مستشفى المنصورة التخصصى ينجح فى علاج مسن بالمناظير بتكنيك دقيق نادر عالميا

الدقهلية - سارة الباز

استقبلت وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى المنصورة التخصصي حالة من الحالات النادرة لمريض يبلغ من العمر 80 عامًا تُسمى (Gastric Volvulus)، وهي من الحالات الصعبة، التي كانت المعدة والإثنى عشر في وضع انقلاب بالعكس، حيث كان المريض يعاني من "Refractory Vomiting"، و "Complete Constipation"، وهي علامات الإنسداد المعوي.

وأوضح الدكتور أشرف أبو الفتوح، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى المنصورة التخصصي أن الحل المعتاد في هذه الحالات هو الجراحة، ونادرا ما يتم علاجها بالمناظير على مستوى العالم، ولكن تم عمل 3 جلسات "فرد للمعدة" بحقن المعدة بالماء مع الضغط لفرد المعدة، وعودتها بالشكل الطبيعي لمكانها على 3 مراحل على مدار 3 أسابيع بتكنيك طبي دقيق غير تقليدي للعلاج تتميز بالأمان رغم دقتها، وصعوبة تطبيقها تسمى:

"Correction of Gastric Volvolus by Water Jet and Shaking Technique".

وأوضح بأن تطبيق تكنيك حقن المعدة مع الضغط بالماء تم تطبيقه على مدار 3 جلسات؛ كإجراء احترازي؛ لضمان عدم حدوث انتكاسة مرة أخرى، والتأكد من فردها بشكل كامل وعودتها لطبيعتها.

ضم الفريق الطبي كلا من: الدكتور أشرف رأفت أبو الفتوح، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير"، والدكتورة داليا المنسي،

نائب الكبد والجهاز الهضمي، وتمريض وحدة مناظير الجهاز الهضمي تحت إشراف الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى المنصورة التخصصي.