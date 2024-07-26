مساعد الرئيس الروسى: لا نتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى

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أكد مساعد الرئيس الروسى نيكولاى باتروشيف، على أن روسيا لا تتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، على عكس الولايات المتحدة، التى تعتبر ذلك عنصرًا معتادًا فى سياستها الخارجية.

وبحسب ما أوردت وكالة /تاس/ الروسية، أدلى باتروشيف بهذه التصريحات ردا على سؤال فى مقابلة عن توقعه بمن سيفوز فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الولايات المتحدة فى نوفمبر المقبل، وما إذا كانت السياسة الخارجية الغربية ستتغير بعد ذلك.



وقال "إن الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة هى شأن داخلى للولايات المتحدة. وسيقرر الناخبون الأمريكيون بشكل مستقل من هو، فى رأيهم، الشخصية الجديرة لقيادة بلادهم. روسيا لا تتدخل فى الحياة السياسية الداخلية للدول الأخرى - على عكس واشنطن التى ترى أن التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى عنصر معتاد فى سياستها الخارجية".



وأشار إلى أنه يرى التغييرات فى العملية الانتخابية الأمريكية، مضيفا أنه من المهم بالنسبة لروسيا أن يكون لواشنطن التأثير الحاسم على سلوك كييف، مؤكدا أن "كيفية تأثير الولايات المتحدة على كييف فى المستقبل أمر مهم للغاية أيضًا".