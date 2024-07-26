محافظ المنيا يتفقد مواقف شرق النيل والمنيا الجديدة ويوجه بتوفير الخدمات

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مجمع مواقف شرق النيل وموقف المنيا الجديدة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع المحافظ يرافقه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، عملية دخول وخروج السيارات للتأكد من التزام السائقين بالحارات المرورية، وانتظام استقلال الركاب للسيارات بخطوط السير التي تتضمنها المواقف.

حرص محافظ المنيا – خلال جولته - على التحاور مع المواطنين والسائقين والإطلاع منهم عن أي معوقات تواجههم بشأن حركة التنقل والتعريفات وخطوط السير ومستوى الخدمات المقدمة، موجهاً بالإبلاغ عن أى مخالفات تحول دون وصول الخدمات للمواطنين وعدم التزام السائقين بتعريفة الركوب المعلنة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع مسئولي إدارتي المرور والمواقف بدراسة تطوير مجمع مواقف شرق النيل ليكون بمثابة موقف حضاري مع تهيئة وتوفير أماكن انتظار للركاب ودورات للمياه ومظلات لحماية الركاب من أشعة الشمس، موجهاً بمنع الانتظار خارج المواقف وبمحيطها حفاظاً على السيولة المرورية مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل.



محافظ المنيا خلال الجولة



مجمعات المواقف



محافظ المنيا فى مجمعات المواقف



مجمعات المواقف (5)



مجمعات المواقف (6)



مجمعات المواقف (7)



مجمعات المواقف (8)



مجمعات المواقف (9)