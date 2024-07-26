محافظ القليوبية يستقبل وزير التعليم لزيارة عدد من المدارس بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بديوان عام المحافظة لعقد اجتماع بمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وتفقد عدد من المدارس.

ومن المقرر أن تبدا مراسم الزيارة بعقد اجتماع الوزير مع مديري الإدارات ثم تفقد مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمدينة بنها، تليها تفقد مدرسة الشيماء الثانوية للبنات بمدينة بنها.

ورحب محافظ القليوبية بوزير التربية والتعليم في زيارته للمحافظة، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في دعم العملية التعليمية وتشجيع الطلاب والمعلمين.

وأشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها الوزير لتطوير التعليم في مصر، مؤكدًا على التعاون المثمر بين المحافظة والوزارة.

من جانبه، أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتواجده في محافظة القليوبية، مشيدًا بجهود المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، مقدّمًا الشكر لمحافظ القليوبية على دعم الجهاز التنفيذي المستمر للعملية التعليمية في المحافظة.