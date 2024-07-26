اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 يوليو 2024 10:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يستقبل وزير التعليم لزيارة عدد من المدارس بالمحافظة

الجمعة، 26 يوليو 2024 09:35 ص
محافظ القليوبية يستقبل وزير التعليم لزيارة عدد من المدارس بالمحافظة وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بديوان عام المحافظة لعقد اجتماع بمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وتفقد عدد من المدارس.

ومن المقرر أن تبدا مراسم الزيارة  بعقد اجتماع الوزير مع مديري الإدارات ثم تفقد مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمدينة بنها، تليها تفقد مدرسة الشيماء الثانوية للبنات بمدينة بنها.

ورحب محافظ القليوبية بوزير التربية والتعليم في زيارته للمحافظة، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في دعم العملية التعليمية وتشجيع الطلاب والمعلمين.

وأشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها الوزير لتطوير التعليم في مصر، مؤكدًا على التعاون المثمر بين المحافظة والوزارة.

من جانبه، أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتواجده في محافظة القليوبية، مشيدًا بجهود المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، مقدّمًا الشكر لمحافظ القليوبية على دعم الجهاز التنفيذي المستمر للعملية التعليمية في المحافظة.

 







اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

محافظة القليوبية

وزير التربية والتعليم

مدارس القليوبية

مديري الإدارات التعليمية بالقليوبية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة