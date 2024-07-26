محافظ الغربية يعلن بدء وضع طبقة الأسفلت بشارع النحاس بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بدء أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارع النحاس بحي أول طنطا، والذي يُعد أحد أهم الشوارع الحيوية ويسهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

جاء ذلك خلال جولته الصباحية والتي تفقد خلالها الأعمال الجاريه بشارع النحاس بحضور ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وأشار المحافظ، إلى أن تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق، مؤكدا أن الشارع يخدم قطاع عريض من المواطنين ويساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات لتسهيل الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ، أن تطوير شارع النحاس بطول 1,38 كم وعرض 20 مترا يشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وشدد اللواء أشرف الجندي، على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.



