محافظ الإسماعيلية يلتقى بعدد من مواطنى المحافظة عقب أداء صلاة الجمعة

الإسماعيلية-صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو المجد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، الشيخ السيد عطية مدير عام المتابعة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، الشيخ محمد كحتة مدير إدارة أوقاف مدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقد ألقى خطبة الجمعة الشيخ مصطفى عبد الفتاح إمام وخطيب مسجد أبو المجد، والتي تحدث خلالها عن الرزق وأهمية السعي والأخذ بالأسباب للحصول على الرزق الحلال الطيب، بالإضافة لأسباب السعة في الرزق مثل صلة الرحم وتقوي الله، والاستغفار.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، قام محافظ الإسماعيلية بإلقاء كلمة للمصلين، أكد خلالها عن اعتزازه بمواطني الإسماعيلية الذين يمتازون بتحضرهم ورقيهم وحبهم لبلدهم والتزامهم، مطالبًا بتكاتف الجميع من الجهاز التنفيذي والمواطنين للنهوض بالمحافظة وعودتها مرة أخرى لمظهرها الحضاري المميز.

ثم التقى المحافظ بعدد من المواطنين والأهالي واستمع إلى مطالبهم، والتي تضمنت (النظافة العامة، الإشغالات التي تقوم بها المقاهي ومعارض السيارات، الرصف، مياه الشرب والصرف الصحي، والمطالبة بإعادة مرفق النقل الداخلي)، التي وعد بالعمل على تلبيتها في أسرع وأقل وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.



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