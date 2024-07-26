محافظ الإسماعيلية يتابع الانتهاء من أعمال توصيل المياه لمنطقة ترعة عبد ربه

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، انتهاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، من أعمال توصيل خطوط مياه الشرب لجميع المواطنين بمنطقة ترعة عبد ربه "حوشة عمر (5) غمر"، والتابعة لقرية جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق، ووصول المياه إلى جميع أنحاء المنطقة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إلى أنه فور ورود شكوى عدم وصول المياه لمنطقة ترعة عبد ربه، تم تشكيل لجنة فنية لدراسة أسباب ضعف المياه بالقرية، والبدء في أعمال توصيل خطوط مياه الشرب أقطار 2.5، 3 بوصة بأطوال 1650 متر طولي، والقضاء على مشكلة ضعف المياه بالمنطقة.

وشدد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشبكات وخطوط مياه الشرب على مستوى المحافظة، وحل جميع المشكلات أولًا بأول، تجنبًا لحدوث مشاكل ضعف وانقطاع المياه خاصةً في ظل زيادة الاستهلاك بفصل الصيف.



ترعة عبدربه حمادة



ترعة عبدربه حمادة



ترعة عبدربه حمادة



ترعة عبدربه حمادة



ترعة عبدربه حمادة