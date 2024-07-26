كيف ساهم مشروع العفن البنى فى مبادرات خفض أسعار السلع؟

‎كتبت أسماء نصار

‎تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرًا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس حول ما تم تنفيذه خلال الـ9 أشهر الماضية .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تم فتح منفذ لبيع البطاطس بالمشروع للمساهمة في مبادرات الدولة لخفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

‎2- يتم الاستعداد لموسم 2024-2025، وإدخال بيانات الثلاجات المصرح لها بتخزين التقاوى المعتمدة "تقاوى الكسر المحلى" داخل قاعدة البيانات الجغرافية والتى بلغت 138 ثلاجة.

3- تم فحص 7355 عينة لكمية 143 ألف طن من تقاوى الكسر المحلى "الثلاجات" وذلك قبل دخولها الثلاجات وسيتم فحصها مرة أخرى قبل خروجها من الثلاجات قبل زراعتها في العروة الشتوية.

‎4- تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة لكل المناطق الخالية من مرض العفن البني علي مستوي الجمهورية.

‎5- تم اللجوء إلى إحدى التقنيات الحديثة وغير التقليدية في رصد ومتابعة المساحات الشاسعة الخالية من العفن البنى .

6- تم إنشاء وحدة الرصد والمتابعة (الجيومكانية) في يناير 2020 لتعمل علي رصد ومتابعة كل المناطق الخالية المزروعة بمحصول البطاطس علي مستوي الجمهورية.

‎7- تم إطلاق بوابة خدمات لمنتجي ومصدري البطاطس متاحة علي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الشخصية.

8- تم تأسيس 90 ألف فدان من المناطق الخالية من العفن البني وإدراجها ضمن قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بوحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية ليصبح اجمالي مساحة المناطق الخالية 642 ألف فدان.

9- تم إرسال ملفات كتاب المناطق الخالية إلى المفوضية الأوروبية والتمثيل التجارى ببروكسيل والإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى.

‎10- يتم إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية‎.