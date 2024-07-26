كيفية استخراج طلب معاينة عقار آيل للسقوط بالجيزة.. إليك المستندات المطلوبة

تتيح المراكز التكنولوجية على مستوى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، طلب معاينة عقار آيل للسقوط، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-صورة عقد الإيجار أو التمليك.
-كشف مشتملات لآخر فترتين.
-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.
ثالثًا: الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-سداد رسم المعاينة.
-بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.
-إعداد تقرير المعاينة.
-اعتماد التقرير وتلقي الخدمة.