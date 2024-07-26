كيفية استخراج طلب معاينة عقار آيل للسقوط بالجيزة.. إليك المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية على مستوى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، طلب معاينة عقار آيل للسقوط، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة عقد الإيجار أو التمليك.

-كشف مشتملات لآخر فترتين.

-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.

-إعداد تقرير المعاينة.

-اعتماد التقرير وتلقي الخدمة.