اليوم السابع
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كيفية استخراج طلب معاينة عقار آيل للسقوط بالجيزة.. إليك المستندات المطلوبة

الجمعة، 26 يوليو 2024 06:00 م
كيفية استخراج طلب معاينة عقار آيل للسقوط بالجيزة.. إليك المستندات المطلوبة عقار آيل للسقوط
كتبت – مرام محمد

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تتيح المراكز التكنولوجية على مستوى أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، طلب معاينة عقار آيل للسقوط، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:
 
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
 
ثانيًا: المستندات المطلوبة
-صورة عقد الإيجار أو التمليك.
-كشف مشتملات لآخر فترتين.
-صور فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.
 
ثالثًا: الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-سداد رسم المعاينة.
-بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.
-إعداد تقرير المعاينة.
-اعتماد التقرير وتلقي الخدمة.






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معاينة عقار آيل للسقوط



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