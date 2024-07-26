كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ صباح اليوم الجمعة، مما ادى إلى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدينتي رأس غارب والغردقة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه قد تم علي الفور انتقال فرق التشغيل والصيانة لموقع الكسر وتجري الآن أعمال صيانة الخط.

ومن جهة أخري، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسى.