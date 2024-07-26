اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 يوليو 2024 04:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

الجمعة، 26 يوليو 2024 03:23 م
كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك عملية اصلاح كسر خط المياه بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ صباح اليوم الجمعة، مما ادى إلى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدينتي رأس غارب والغردقة.

 

من جانبه، أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أنه قد تم علي الفور انتقال فرق التشغيل والصيانة لموقع الكسر وتجري الآن أعمال صيانة الخط.

 

ومن جهة أخري، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسى.







البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

كسر خط المياه

شركة مياه الشرب والصرف الصحي




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة