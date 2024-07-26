فى ذكرى التأميم.. إطلاق الموقع الرسمى لمتحف قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن متحف قناة السويس عن إطلاق موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو بالتزامن مع احتفال الهيئة بإحياء الذكرى الـ 68 لتأميم قناة السويس وهي الذكرى الخالدة التي تجسد ملحمة وطنية لإستعادة الدولة المصرية سيادتها وحقها المشروع في إدارة القناة.

ويعد المبنى الإداري الأول لقناة السويس والذي تم ترميمه وتجهيزه ليكون متحفا للقناة شاهدا على أحداث تأميم القناة حيث كان أحد المباني الرئيسية التي سيطرت عليها الإدارة المصرية بعد إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم القناة في خطابه الشهير بالمنشية يوم 26 يوليو 1956.

هذا ويتيح الموقع الرسمي للمتحف التعرف عن قرب على أهمية المتحف ورسالته وقاعاته المختلفة وأبرز مقتنياته، كما يمكن تصفح الأخبار والتعرف على أنشطة المتحف و الفعاليات التي ينظمها في المناسبات والأحداث المختلفة، فضلا عن مواعيد العمل وأسعار التذاكر وغيرها.

يمكن تصفح الموقع الرسمي عبر الرابط التالي:

https://scamuseum.suezcanal.gov.eg/Home/arabic/Pages/default.aspx