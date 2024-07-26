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غرامات فورية ورادعة.. اعرف أرقام شكاوى مخالفة تعريفة الركوب بالجيزة

الجمعة، 26 يوليو 2024 02:00 ص
غرامات فورية ورادعة.. اعرف أرقام شكاوى مخالفة تعريفة الركوب بالجيزة موقف سرفيس - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة، للتأكد من الإلتزام بـ التعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاءت توجيهات محافظ الجيزة في إطار اعتماد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من أمس الخميس في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بـ سيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.







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