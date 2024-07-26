اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 7.5 مليون جنيه فى حملات أمنية

الجمعة، 26 يوليو 2024 11:58 ص
ضبط مخدرات بقيمة 7.5 مليون جنيه فى حملات أمنية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .


وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) ، بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).و ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أبو صوير وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الهيدو – 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدر الشابو – 1000 قرص مخدر)، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بحوالى (7,5مليون جنيه).

 

 







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