ضبط سيارة كسح تلقى مخلفات الصرف الصحى فى ترعة بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على بتكثيف الحملات والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بأي مجرى مائي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين موضحاً انه لا تهاون مع أي تجاوز ضد القانون.

وتمكن فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط برئاسة المهندس حسام صلاح رئيس الجهاز، بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة وشرطة المسطحات ومركز شرطة أبو تيج من ضبط سيارة كسح بدون لوحات تقوم بتفريغ حمولتها من مخلفات الصرف الصحي بترعة نجع حمادي غرب الفليو التابعة لمركز أبوتيج، وتم التحفظ على السيارة المضبوطة وتسليمها لمركز شرطة أبو تيج لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .



