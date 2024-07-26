شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس

وكالات

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط فندق الأمل غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين بمحيط فندق الأمل، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون في قصف طيران الاحتلال المسيّر، دراجة هوائية قرب شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات على منطقة "وادي صابر" في عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في محيط حي "الشيخ ناصر" شرق خان يونس، وشن طيران الاحتلال غارات على مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع، وقصف منزلا في "بلوك 12" في المخيم.