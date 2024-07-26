اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سقوط 4 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية فى العراق

الجمعة، 26 يوليو 2024 08:00 ص
سقوط 4 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية فى العراق الأمن العراقى - أرشيفية
وكالات

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قال مصدران أمنيان الساعات الأولى من صباح الجمعة إن 4 صواريخ "كاتيوشا" أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الخميس.

وأكدت المصادر أن صاروخين سقطا داخل القاعدة وسقط آخران في محيطها.

وأضافا أنه من غير الواضح ما إذا كانا قد تسببا في سقوط ضحايا أو أضرار.

ويأتي الهجوم بعد يومين من قمة عسكرية في واشنطن ناقش خلالها مسؤولون عراقيون وأمريكيون إنهاء عمل التحالف في العراق.

من جهته، ذكر موقع "السومرية نيوز" نقلا عن مصدر أمني مساء الخميس أنه تم استهداف محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بصاروخين.

وصرح المصدر بأنه يجري البحث عن منطقة التنفيذ، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي الـ17 من يوليو صرح مصدران عسكريان عراقيان بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تتمركز فيها قوات أمريكية ودولية بغرب البلاد.

وهجوم 17 يوليو على القوات الأمريكية فى العراق هو الأول منذ أوائل فبراير 2024.

 







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