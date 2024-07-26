زراعة المنوفية: مستمرون فى توزيع الأسمدة على الجمعيات الزراعية للمزارعين

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، على استمرار توزيع الأسمدة على جميع الجمعيات الزراعية على مستوى أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة، أنه يتم توزيع الأسمدة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، بحيث يتم وصول الأسمدة وصرفها على الفور للمزارعين طبقا الحيازة الزراعة لكل مزارع.

وأشار بركات، إلى أنه يتم صرف الأسمدة لجميع الجمعيات الزراعية بالتساوى طبقا للحيازات الزراعية بكل جميعة على مستوى المحافظة.

وطمأن التركاوى، جميع المزارعين على أنه سيتم صرف الأسمدة طبقا للحيازات الزراعية، بحث يصل الدعم إلى مستحقية