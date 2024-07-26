رئيس مدينة زفتى: استمرار أعمال التشطيبات بوحدة طب الأسرة بتفهنا العزب

الغربية محمد طارق

أكد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، علي استمرار أعمال التشطيبات بوحدة طب أسرة تفهنا العزب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بمتابعة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.



وأضاف رئيس المدينة، أنه تتم الآن أعمال تركيب الأنظمة التخصصية والموقع العام والتشطيبات، موضحاً أن المحافظ وجه بضرورة تسريع وتيرة الأعمال بالمشروع والمتابعة اليومية له، وذلك لنهو المشروع ودخوله الخدمة لخدمة أهالي مجلس قروي تفهنا العزب.



وأشار إلي أن مشروعات الصحة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى 25 مشروعا تم نهو 14 مشروعا وجاري العمل في 11 مشروعا بنسبة تنفيذ تقارب 90 %.



