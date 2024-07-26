رئيس مدينة الزقازيق يتابع انتظام المواقف والالتزام بالتعريفة الجديدة.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، جولة على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير الحركة بالمواقف والتأكد من استقرار تعريفة الركوب على كافة الخطوط بالمحافظة.

استفسر رئيس المدينة من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتركيب اللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف منعاً لاستغلال الركاب.

أكد رئيس المدينة على استمرار المتابعة لمواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة وتطبيق القانون على المخالفين بكل قوة وحسم لمنع استغلال المواطنين.

استفسر رئيس المدينة من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة ،و تركيب اللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف منعاً لاستغلال الركاب.

وأكد رئيس المدينة على استمرار المتابعة لمواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة وتطبيق القانون على المخالفين بكل قوة وحسم لمنع استغلال المواطنين.

ناشد رئيس المدينة المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث اي زيادة في تعريفة الأجرة من خلال الاتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذي يعمل على مدار 24 ساعة والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزقازيق خلال جولته على جميع السائقين بالالتزام بحسن التعامل مع المواطنين وعدم تحميل الركاب أى مبالغ زيادة عن الأسعار المقررة، وأنه سيتم شن حملات مفاجئة على المواقف، مؤكداً أنه في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً بكل حسم.

رئيس مدينة الزقازيق يتابع المواقف

رئيس مدينة الزقازيق يتابع المواقف

رئيس مدينة الزقازيق يتابع المواقف