حياة كريمة يدمياط.. توقيع الكشف الطبى على 1435 مواطن فى قافلة طبية مجانية

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، تم إطلاق قافلة بقرية الأربعين بمركز فارسكور خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر يوليو الجارى، تضمنت 11 عيادة بعدد 9 تخصصات طبية، حيث تردد عليها 1435مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 9 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات بالإضافة إلى إجراء 325 تحليل بمعمل الدم و 36 تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 40 حالة بالأشعة و 33حالة أخرى بالسونار.

وتم فحص 214 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر " افحص واطمن" و أيضًا عقد 10 ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها 164مواطن على مدار اليومين.



