اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 10:07 ص
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حملة مكبرة لرفع الإشغالات.. رفع 180 طن مخلفات بالباجور فى المنوفية

الجمعة، 26 يوليو 2024 10:03 ص
حملة مكبرة لرفع الإشغالات.. رفع 180 طن مخلفات بالباجور فى المنوفية رفع القمامة
المنوفية - محمود شاكر

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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة التواجد الميداني وإزالة كافة الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية وتمهيد الطرق ورفع نواتج التطهير وتحسين مستوى النظافة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور برئاسة مروة زهران بشن حملة مساء أمس لرفع الإشغالات بشوارع بورسعيد والجيش لتسهيل الحركة المرورية وإزالة اي عوائق بالطرق، كما قامت بحملة نظافة مكبرة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع علي مصرف القرنين بقرية مناوهلة حيث تم رفع  180 طن مخلفات ونواتج تطهير كما تم الدفع بالمعدات لتمهيد جسر ترعة العطف ، يأتي هذا في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار متابعة جهود الوحدات المحلية فى رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة لخدمة المواطنين.







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