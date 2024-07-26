حملة مرورية موسعة لمتابعة تعريفة الأجرة وخطوط سير التاكسي ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة تفتيش مرورية على سيارات التاكسي والسرفيس، يرافقه هاني الجويلي رئيس المدينة، والنقيب أحمد شعبان مباحث المرور، وعدد من التنفيذيين المعنيين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم في هذا الشأن.

وشملت الجولة شوارع وميادين مدينة بني سويف، منها: منطقة الكورنيش، ومحاور كوبري السادات والكوبري العلوي وشارعي صلاح سالم وعبد السلام عارف ومنطقة الأزهري والمحاور المرورية بميادين الزراعيين وحارث والحمرايا وغيرها

استوقف السكرتير المساعد ، العديد من سيارات التاكسي والسرفيس وأجرى حوارات مع المواطنين اطمئن منهم على مدى التزام قائدي التاكسي بالمحاسبة وفقا للتعريفة الجديدة ، كما أجرى حوارات مع المواطنين مستقلي سيارات السرفيس والتاكسي ليطمئن على مدى التزام السائقين بخطوط السير المحددة والالتزام بالتعريفة المقررة، ومدى توافر الخدمة وانتظامها بكافة خطوط السير .

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد اعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها ،وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح أمس الخميس، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50 جنيها.



