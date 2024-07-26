حريق العتبة.. تمركز 4 سيارات إطفاء لإجراء عمليات التبريد بموقع الحادث

كتب عبد الرحمن سيد

تتمركز 4 سيارات إطفاء بموقع حريق عقار العتبة لاستكمال أعمال تبريد النيران فى المكان بعد ظهور أدخنة تنبعث من داخل المبنى ومنعا لتجدد اشتعال النيران داخل المبنى مرة أخرى.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي والجهات المختصة لمعاينة موقع حريق عقار بداخله مخازن أمام جراج العتبة فى وسط البلد لتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق وتوضيح الأسباب التى أدت الي اندلاع النيران فى المبنى .

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مخزن فى وسط البلد وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى