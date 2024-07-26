حريق العتبة.. النيابة تستدعى ملاك المحلات المتضررة لسؤالهم حول الواقعة

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع صاحب مخزن اندلع الحريق بداخله وتسبب في نشوب حريق هائل بمنطقة سوق العتبة، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة لمواجهته بأسباب الحريق، وطالبت بتشكيل لجنة هندسية من حى الموسكى، للكشف عن مدى تضرر العقارات المجاورة عقب إخلائها من السكان.



واستدعت النيابة ملاك المخازن والمحلات المتضررة من الحريق، لسؤالهم حول الواقعة، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار خسائر حريق شب في عقارات بمنطقة جراج العتبة، وفحص الخسائر وتقدير قيمتها، والوقوف على أسباب الحريق، وتحديد بداية الحريق ونهايته.

واستعملت النيابة عن الحالة الصحية لـ12 مصابًا بالاختناق في حادث حريق عقارات بجراج العتبة، وإعداد تقرير عن حالاتهم الصحية، تمهيدا لسؤالهم حول الحريق.



وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا باندلاع حريق هائل بمخزن ملابس بمنطقة الموسكى في العتبة بوسط البلد.



وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وعدم امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



كما تتمركز 4 سيارات إطفاء بموقع حريق عقار العتبة لاستكمال أعمال تبريد النيران فى المكان بعد ظهور أدخنة تنبعث من داخل المبنى ومنعا لتجدد اشتعال النيران داخل المبنى مرة أخرى.