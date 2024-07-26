اليوم السابع
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حريق العتبة .. التحفظ على صاحب مخزن اندلعت النيران بداخله

الجمعة، 26 يوليو 2024 02:44 م
حريق العتبة .. التحفظ على صاحب مخزن اندلعت النيران بداخله حبس- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تحفظ رجال المباحث علي صاحب مخزن اندلع بداخله حريق فى منطقة العتبة وامتدت النيران لباقى أجزاء العقار ليتم التحقيق معه.

شكلت الجهات المعنية لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لموقع حريق عقار العتبة لمعرفة مدى تأثرهم بالحريق وكذلك تقييم العقار المحترق ومدى صلاحيته ومعرفة اشتراطات الأمن والسلامة بالمكان.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة حريق عقار بداخله مخازن أمام جراج العتبة فى وسط البلد .

وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مخزن فى وسط البلد وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى

 


 







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