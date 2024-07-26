جوتيريش من رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية: يجب إسكات الأسلحة فى كل مكان

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال لقائه برئيس الجنة الأولمبية الدولية، أنه يجب " إسكات الأسلحة" في كل مكان، ونحن نعيش في عالم منقسم، حيث تنتشر الصراعات والمعاناة".

وأضاف خلال لقاء برئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ: "من المهم أن نذكّر العالم بأن أول مبادرة سلام حقيقية تم تسجيلها في التاريخ هي الهدنة الأولمبية".

وتنصب أنظار العالم نحو العاصمة الفرنسية باريس، بداية من اليوم الجمعة وحتى 11 أغسطس المقبل، لمتابعة فعاليات أكبر تظاهرة رياضية على الإطلاق الألعاب الأولمبية 2024، بمنافساتها الرياضية وعروضها الثقافية واستعراضاتها المتنوعة.

وضربت "مدينة الأنوار" مع ضيوفها موعدا على نهر السين حيث سيقام حفل افتتاح غير مسبوق وسط أجواء احتفالية استثنائية.