تليجراف: تحقيقات فى بريطانيا حول عروض التخفيضات الوهمية بالمتاجر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التليجرف إن المتاجر الكبرى فى بريطانيا تخضع لتدقيق جديد بسبب مزاعم إعلانها عن تخفيضات وهمية، حيث تسعى هيئة الرقابة فى البلاد إلى الحد من محاولات تضليل المتسوقين.

وأكدت هيئة المنافسة والأسواق خططها لبدء تحقيق جديد حول كيفية استخدام المتاجر الكبرى لأسعار "كانت وأصبحت"، وتشير هذه العروض الترويجية إلى أن المتسوقين يحصلون الآن عرض أفضل مما كانوا سيحصلون عليه لو اشتروا المنتج فى وقت سابق.

ومع ذلك، قالت هيئة الرقابة إن هناك تساؤلات حول السعر العادى لتلك المنتجات، وما إذا كان المستهلكين يتحققون توفيرا بالفعل. وقالت هيئة المنافسة والأسواق إنها ستراجع هذه العروض الترويجية.

وأشارت تليجراف إلى أن هذا يأتى وسط تحقيق أكبر حول ما يسمى بـ "مخططات الولاء" التى تضعها المتاجر الكبرى، والتى تضخمت شعبيتها العام الماضى. حيث يحمل أكثر من 80% من الناس فى بريطانيا بطاقة ولاء واحدة على الأقل وفقا لمسح أجرته مؤخرا شركة منتل.

وأدت هذه الطفرة في الإقبال إلى التدقيق من قبل الجهات التنظيمية التي تساءلت عما إذا كان يتم دفع العملاء للتسجيل في تلك الخطط.

بدأت هيئة المنافسة والأسواق تحقيقًا في "برامج الولاء" في وقت سابق من هذا العام.

في ذلك الوقت، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان العملاء غير المسجلين في مخططات بطاقات الولاء يدفعون أكثر مما ينبغي.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق، كجزء من مراجعتها، إنها ستقيم ما إذا كانت المتاجر الكبرى تقوم بتضخيم الأسعار بشكل مصطنع للمتسوقين العاديين لصالح عملاء بطاقات الولاء.