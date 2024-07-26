تصدير 27 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا البحرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 12 سفينة، وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و921 شاحنة و360 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 504 شاحنة و300 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع، و417 شاحنة و60 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 4 سفن وهي LUCKY HONG، بوسيدون اكسبريس، الحرية 2 والرياض بينما تغادر السفينة SOUL MERCY علي متنها 27 الف طن فوسفات تصدير الي بلغاريا و السفينة ALCUDIA EXPRESS .

واستقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و الرياض ، كما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و 335 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع أور، كوين نفرتيتي، بريدج وأيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1885راكبا بموانيها.