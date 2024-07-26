انهيار سد مائى فى مقاطعة تشيليابينسك الروسية

وكالات

أعلن المكتب الصحفى لإدارة مدينة كاراباش الروسية انهيار سد مائى عند خزان كياليمسكوى فى مقاطعة تشيليابينسك بمنطقة الأورال الفيدرالية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال مصدر في إدارة المدينة لوكالة "نوفوستى" ردا على سؤال بشأن انهيار السد: "هناك (مثل) هذه المعلومات، هرعت وزارة حالات الطوارئ إلى المكان على الفور".

وأوضح أنه بحسب البيانات الأولية فإن هناك نحو مئتي شخص عالقين في منطقة الفيضانات.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، في وقت سابق، هطول أمطار غزيرة لفترات طويلة، وأحيانا غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد، وارتفاع حاد في منسوب المياه في الأنهار الصغيرة في مقاطعة تشيليابينسك.