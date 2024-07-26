اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 10:20 م
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انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل ببنها.. والنيابة تصرح بالدفن

الجمعة، 26 يوليو 2024 08:49 م
انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل ببنها.. والنيابة تصرح بالدفن انتشال جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بمنطقة ورورة دائرة مركز شرطة بنها، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد ورود ببلاغ لعمليات النجدة بفرق شاب أثناء الاستحمام بمياه النيل بمنطقة ورورة دائرة مركز شرطة بنها.

علي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لمكان الحادث، وتم انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الشاب "حسام ح ع"، 16 سنة، طالب، مقيم قرية ورورة دائرة مركز شرطة بنها، حيث لقى مصرعه غرقا بمياه النيل أثناء نزوله للاستحمام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 







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