اليوم السابع: البنك الدولى يشيد بالشراكة مع مصر لتحقيق التنمية بالصعيد

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: البنك الدولى يشيد بالشراكة مع مصر لتحقيق التنمية بالصعيد

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

البنك الدولى يشيد بالشراكة مع مصر لتحقيق التنمية بالصعيد.. وزيرة التنمية المحلية: الإصلاح المؤسسى والهيكلى على رأس أولويات العمل مع البنك الدولى



توفير 900 ألف فرصة عمل ليرتفع عدد المشتغلين لـ32.9 مليون فى خطة التشغيل لعام 2024/2025.. انخفاض معدل البطالة لـ7%.. دعم التدريب وحصر 152 فرصة للتصنيع المحلى.. ارتفاع مشاركة الإناث فى القوى العاملة لـ24% بحلول 2030.. تراجع أعداد المتعطلين لـ 2.3 مليون.. و«الصناعة» توفر نحو 4 ملايين فرصة عمل

أعمال تخريب وإشعال النيران بشبكة السكك الحديدية الفرنسية



المنتخب المصرى يواجه أوزبكستان فى ثانى مبارياته

إيهاب الطماوى وكيل تشريعية النواب لـ «اليوم السابع»: الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون للإجراءات الجنائية



المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لـ «اليوم السابع»: مكتبى مفتوح لشكاوى ومقترحات الأهالى وأفكار المستثمرين

صادرات مصر من السلع الغذائية ترتفع لـ369 مليون دولار فى أبريل



جمهور العلمين يغنى «ماشية السنيورة» مع فرقة المصريين.. المهرجان يضيف حفلا خليجيا لزوار المدينة الذكية

«البترول»: 134 مليون برميل احتياطى «بتروجلف وأوسوكو» بالصحراء الشرقية.. بتروبل: 14 فرصة متاحة للاستكشاف ومخطط حفر بئرين بجنوب فيران.. وجابكو: نشاط استكشافى وإنتاجى وطفرة فى تطبيق برنامج سلامة الأصول



عشرات الشهداء والمصابين فى تصعيد لقصف الاحتلال لغزة.. اعتقالات واسعة ضد الشباب فى الضفة وعلى المصلين فى الأقصى.. والاتحاد الأوروبى: وصم «الأونروا» بالإرهاب اعتداء على الاستقرار الإقليمى

وزير المالية لنظيره التركى: نستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية لـ15 مليار دولار.. لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات فى البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا



«المشاط» تناقش مع وزير التنمية البرازيلى أهداف التحالف الدولى ضد الجوع والفقر.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تبحث الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية فى إطار تفعيل قانون التخطيط الموحد

مكتب التنسيق يعلن تسجيل 9500 طالب وطالبة فى اختبارات القدرات للثانوية العامة

