اليوم.. الجمعية العمومية لنقابة البيطريين تناقش ميزانية 5 سنوات

كتبت ـ آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، اليوم الجمعة، 26/7/2024 الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة الكبرى بدار الحكمة، وذلك بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناء على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2024، وبناء على قرار مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 8 يوليو 2024.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال الآتى:

أولاً : التصديق على نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة و مجالس النقابة الفرعية 2024م فيما عدا نقابات القاهرة - الجيزة - قنا.

ثانيا : عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة.

ثالثا : عرض تقرير أمين الصندوق.

رابعاً : إعادة عرض ميزانيات النقابة لأعوام م 2022-2021-2020-2019-2018 لاعتمادها وعرض تقرير مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الفترة.

خامسا : عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2023 م.

سادساً : اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته.



وأشارت النقابة إلى أنه يشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضوية لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2023.