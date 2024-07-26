الموندو الإسبانية: شكوى من الرياضيين من مدة حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

فاطمة شوقى

قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس اشتكوا من مدة حفل الافتتاح وتأثيره على حالتهم النفسية والبدنية قبل بدء المنافسات.

وبحسب اللجنة المنظمة، تنطلق فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بالتوقيت الفرنسي ، وسيستغرق الحفل 3 ساعات و45 دقيقة، وسيتم استعراض الوفود على متن 85 قاربا على نهر السين.



ونشرت الصحيفة الإسبانية رسالة من رياضي مشارك في بعثة إسبانيا بالألعاب الأولمبية، رفض الكشف عن هويته، ولكنه أشار إلى أنها ليست مشاركته الأولى ولا يملك ميداليات، ورفض كشف المزيد إلا بحضور محام، خوفا من تأثير تصريحاته.



وقال الرياضي إنه لم يتم إعلام الرياضيين بالكثير بخصوص حفل الافتتاح ولكن تم إبلاغهم بمدته التي وصفها بالمخيفة، مؤكدا أن الأطقم الفنية لن تشارك بسبب العدد المحدد للحضور، ولكن كشف عن أن مدة الحفل قد تصل إلى 7 ساعات ونصف تقريبا.



وذكر الرياضي أنه حتى إذا لم يشارك في كل فعاليات الحفل وغادر مبكرا، سيقضي ما يقارب من 5 ساعات بالفعاليات الخاصة بالافتتاح منذ الوصول من القرية الأولمبية مقر إقامة البعثات الرياضية وحتى ضفاف نهر السين حيث ستبدأ الأحداث.



يذكر أن الرياضيين الروس سيغيبون عن موكب استعراض الوفود المشاركة خلال حفل الافتتاح بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية التي أعادت السبب كون الروس سيشاركون تحت وضع محاييد.