المفوضية الأوربية: تحويل 1.5 مليار يورو من عائدات أصول روسيا المجمدة للدفاع عن أوكرانيا

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تحويل نحو 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وقالت أورسولا، عبر حسابها على منصة X: "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا. نقوم اليوم بتحويل 1.5 ملياريورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع وإعادة إعمار أوكرانيا"، مضيفة: "لا يوجد رمز أو فائدة أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وأوروبا بالكامل مكاناً أكثر أماناً للعيش فيه".

وسبق وأعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، أن 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع، وعدت بها الدنمارك وهولندا منذ العام الماضي، ستسلم لأوكرانيا قبل نهاية الصيف.

وقال بريكلمانس في بيان له، إن "كييف تحتاج بشكل ملح إلى مزيد من الدعم العسكري، في ضوء المعارك العنيفة في ساحة القتال".

وأضاف أن "هذه الدبابات تستطيع أداء دور مهم للسماح للجيش الأوكراني بالدفاع عن نفسه في مواجهة القوات الروسية".

وأشار الوزير الهولندي إلى أن "آخر دبابتين من طراز ليوبارد خضعتا بالأمس لاختبار التحقق"، و"سيتم تسليم الدبابات الـ 14 بشكل متزامن قبل نهاية الصيف".