العدل الأمريكية تتهم مواطنا كوريا شماليا بتنفيذ هجمات إلكترونية على مستشفيات أمريكية

وكالات

اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنا كوريا شماليا يُزعم أنه ارتكب جرائم إلكترونية لصالح المخابرات العسكرية الكورية الشمالية، بالتآمر لاختراق منشآت طبية أمريكية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن بيان الوزارة أن "هيئة محلفين كبرى في ولاية كانساس الأمريكية، اتهمت ليم جونغ هيوك باستخدام غاسلي أموال لصرف عائدات غير مشروعة، والتي يُزعم أنه استخدمها بعد ذلك لشراء خوادم كمبيوتر وتمويل هجمات إلكترونية جديدة على مؤسسات الدفاع والتكنولوجيا والحكومات في جميع أنحاء العالم".

وقال متحدث باسم الوزارة: "أدى اختراق المستشفيات الأمريكية والمرافق الطبية الأخرى إلى تعطيل رعاية المرضى. وهو (ليم تشونغ هيوك) متهم بشن هجمات على 17 منظمة في 11 ولاية أمريكية، بما في ذلك وكالة ناسا وقواعد عسكرية، بالإضافة إلى شركات الدفاع والطاقة في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية".

وقالت وزارة العدل الأمريكية أيضا إن قراصنة قاموا بتشفير ملفات وخوادم أحد مستشفيات كانساس في مايو 2021، مشيرة إلى أن المستشفى دفع نحو 100 ألف دولار بعملة "البيتكوين" لاستعادة بياناته.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تمكن من الاستيلاء على حسابات على الإنترنت تستخدمها مجموعة القرصنة، بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف دولار من عائدات هجمات الفدية التي تم أو سيتم إعادتها إلى الضحايا.