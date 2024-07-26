الصحة تعلن نجاح أول كى للشريان الكلوى فى مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح أول عملية «كي للشريان الكلوي»، في مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمريضة تبلغ من العمر 64 عاما، كانت تعاني لسنوات من مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، المُقاوم للعلاجات الدوائية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العملية المذكورة تمت في مستشفى المقطم للتأمين الصحي، بمشاركة نخبة من الأطباء وأساتذة أمراض القلب، مشيراً إلى إجراء العملية أجريت باستخدام أحدث أجهزة كي الأعصاب الكلوية، فضلاً عن استخدام أنواع متقدمة من القساطر الفخذية.

ومن جانبه، لفت الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن العملية قد حققت نتائج مرضية، حيث انخفضت معدلات ضغط الدم لدى المريضة إلى المستويات الطبيعية، التي لا تمثل خطراً علي أعضاء الجسم الحيوية، والتي مكنت المريضة على إثرها الخروج من المستشفى.

وأكد «ضاحي» أن الهيئة تعمل وفقاً لخطط متكاملة، ترتكز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يواكبها توفير كوادر طبية مدربة، على أحدث ما تم التوصل إليه في مختلف العلوم الطبية.