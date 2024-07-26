السيطرة على حريق فى مصنع قطن بالمحلة.. والحماية المدنية تجرى عمليات التبريد

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق المحلة سندسيس نشوب حريق في مصنع قطن ملك أحد الأشخاص، وأتت النيران على كمية من القطن والمخلفات الموجودة بالمصنع، وانتقلت الحماية المدنية للتعامل مع النيران وإخمادها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع قطن بالمحلة.

انتقلت قوة أمنية و3 سيارات مطافى لمكان البلاغ، كما انتقل المحاسب محمد النبوى حنتوش رئيس مدينة المحلة، حيث تبين أن الحريق اندلع في داخل المصنع ظهر اليوم الجمعة، وتم فصل القطن المحترق بعيدا عن المصنع، وتصاعدت منه الأدخنة وساعدت الرياح في اشتعال القطن مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في تصاعد دخان كثيف على الطريق.



وتم استدعاء الحماية المدنية، التي تعاملت مع النيران وتمكنت من إخمادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



