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الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار

الجمعة، 26 يوليو 2024 12:41 م
الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ 3 أمتار حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من ( 2 :3 أمتار) .

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصطافين توخى الحيطة والحذر واتباع تعليمات الشواطئ.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين .

ومتوقع أيضا اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.







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