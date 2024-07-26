ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، حيث ارتفعت حالات الإصابة بأكثر من 3 أضعاف المعدل المُسجَّل.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم /الجمعة/، أنه تم تسجيل 225 إصابة بالفيروس التاجي في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري مقارنة بـ63 حالة في الأسبوع الرابع من شهر يونيو الماضي.



وأشارت البيانات إلى أن المرضى الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما يمثلون 64.9% من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.



وأرجعت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذه الزيادة إلى استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف مع قلة التهوية الداخلية، ما يخلق بيئة ملائمة لانتشار التهابات الجهاز التنفسي، كما يسهم موسم العطلات الصيفية في انتشار الفيروس بسبب كثرة الاختلاط البشري.