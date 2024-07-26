احتفالية لتكريم 76 طفلا وشابا وفتاة من حفظة كتاب الله بمدينة الطود بالأقصر.. صور

الأقصر -أحمد مرعى

شهدت المدينة الشبابية الدولية في مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، فعاليات إحتفالية لتكريم 76 طفلا وشابا وفتاة من حاملي كتاب الله لأربعة مستويات، وذلك للعام العاشر على التوالي تحت رعاية وتنظيم المهندس محمد العديسي، رئيس مجلس الأمناء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف، ومشايخ الطرق الصوفية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجمع غفير من محفظي كتاب الله والأئمة والدعاة وعمد ومشايخ البلاد المجاورة، والمئات من أهالى المدينة وأهالي المكرمين.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمات لأعضاء المنصة الذين أعربوا عن سعادتهم بمشاركتهم فى تلك الاحتفالية لتكريم حفظة كتاب الله، مؤكدين أن القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانٍ سامية، مع الحرص على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يُحتذى به.

كما شهد الحفل الكريم مشاركه الشيخ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف عبر فيديو مصور أشاد به بالمسابقة وعلى جهود القائمين عليها وعلى أهميه حفظ كتاب الله، حيث تضمن الحفل تكريم نحو 76 من حفظة كتاب الله الـ10 الأوائل من كل مستوى بالمستويات الأربعة، وذلك من أصل 5 آلاف متسابق على مستوى محافظة الأقصر، برعاية مؤسسة علي العديسي للتنمية والتدريب، وبحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف، كما جرى منح الفائزين بالمركزين الأول والثاني في حفظ القرآن الكريم كاملاً جائزتي عمرة، وكانت مفاجأة الحفل هذا العام جائزة رحلة عمرة ثالثة، كما جرى توزيع العديد من الجوائز المالية وشهادات تقدير على حفظة كتاب الله.

كما اشتمل الحفل على فقرات للإنشاد الديني نالت إعجاب الحاضرين، وفى سابقة من نوعها ولفتة إنسانية وتكريم لأهل الفضل ومن كرسوا حياتهم فى خدمة الدين وتحفيظ كتاب الله، جرى تكريم كل الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعه الأزهر الأسبق، والدكتور جمال فاروق العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر والراعى الفنى للمسابقة، والدكتور محمد عبد الدايم الجندى عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، والشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا.

وأكد المهندس محمد العديسي، رئيس مجلس الأمناء للجائزة، على أن الهدف من توزيع الجوائز إدخال البهجة والسرور على حفظة كتاب الله عزوجل تقديراً لإنجازهم الكبير، علاوة على الرغبة فى تحفيز غيرهم من الأطفال الصغار والتخلق بأخلاق القرآن ليفيدوا المجتمع ويكونوا صالحين لأهلهم ولبلدهم، فى إطار تقديم ورعاية أجيال جديدة تحافظ على ثوابت الدين ووسطية الإسلام.



إحتفالية لتكريم 76 طفل وشاب وفتاة من حفظة كتاب الله



الفتيات من حفظة كتاب اللهخلال تكريمهم بالإحتفالية



الفرحة على وجوه حفظة كتاب الله خلال التكريم



المدينة الشبابية بالطود تشهد إحتفالية لتكريم 76 طفل وشاب وفتاة



تكريم 76 من حفظة كتاب الله بالأقصر



جانب من تكريم الفتيات من حفظة كتاب الله



رجال الدين والأئمة خلال فعاليات الاحتفالية بالطود



صفوف حفظة كتاب الله خلال تكريمهم بالحفل