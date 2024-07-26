إنقاذ 14 من أفراد طاقم سفينة هندية بعد جنوحها بسبب سوء الأحوال الجوية

نيودلهى (أ ش أ)

أعلن خفر السواحل فى الهند، أنه تمكن من إنقاذ 14 شخصا من أفراد طاقم سفينة عقب جنوحها بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل مدينة "على باغ" فى منطقة "رايجاد".

وأضاف خفر السواحل - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الجمعة - أن دورية تابعة له تلقت استغاثة من السفينة التي جنحت قبالة مدينة "علي باغ" وعلى متنها 14 مواطنا هنديا بعدما غمرت المياه غرفة المحركات.. مشيرا إلى أنه تمكن من إنقاذ أفراد طاقمها بواسطة مروحية ونقلهم إلى شاطىء المدينة.

من جانبها، قالت الشركة المشغلة للسفينة إن الحادث وقع بسبب الرياح القوية وانخفاض الرؤية مما تسبب في انحراف السفينة، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات في صفوف طاقمها.