إطلاق مشروعات تنموية جديدة فى شمال سيناء لخدمة المواطنين.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ سلسلة من المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات، كجزء من جهود الدولة في تنمية وتعمير سيناء.

تشمل هذه المشروعات مجالات متنوعة مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والمياه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى الحياة لسكان سيناء.

أكد المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن جهاز تعمير سيناء الذي تأسس في عام 1982، يمتلك تخصصات متعددة تشمل التشييد والبناء والطرق والكباري والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى إنشاء محطات المياه والصرف الصحي وأعمال الكهرباء.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية لمنطقة تعمير شمال سيناء للعام المالي 2023/2024 تتضمن 65 مشروعًا، حيث تم الانتهاء من 39 مشروعًا، وجارٍ تنفيذ 26 مشروعًا.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح الدكتور أحمد سمير، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الخدمات الطبية والصحية تُقدَّم من خلال خمس مستشفيات و65 مركزًا صحيًا ووحدة صحة الأسرة، بالإضافة إلى العلاج الحر.

من جانبه، أشار حمزة رضوان، مدير التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن هناك 606 مدارس يعمل بها 8842 معلمًا ومعلمة، وتستقبل 121,635 طالبًا وطالبة.

كما أعلن المهندس غريب حسن، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية في شمال سيناء، عن إنشاء 19 مدرسة جديدة في مدينة رفح بتكلفة مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة للمدارس بقيمة 32 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وفي مجال المياه، ذكر صالح أبوهولى، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أنه تم إنشاء ثلاث محطات لتحلية المياه في قرى الشيخ زويد بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتمويل من البنك الأهلي المصري.

وأكد أن هذه المحطات، التي تقع في قرى "أبو العراج والجورة والعكور" جنوب المدينة، تلبِّي احتياجات حوالي 13,000 نسمة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 مترًا مكعبًا يوميًا لكل محطة.

في إطار برامج الحماية الاجتماعية، أفاد المحاسب علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، بأنه يتم تقديم خدمات متنوعة لـ 29,000 مستفيد من برنامج تكافل وكرامة من خلال 41 وحدة اجتماعية. كما تُصرف مساعدات شهرية بقيمة 1,000 جنيه لـ 630 صيادًا.

وأوضح أنه تم إصدار 6,000 كارت خدمات متكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النقدي والعيني لـ 2,500 مصاب و1,200 شهيد.

وأشار غيط إلى وجود 95 دار حضانة خاصة بالجمعيات الأهلية و56 حضانة أخرى تابعة للقطاع الخاص، تستقبل الأطفال من سن الولادة حتى دخول المدرسة تحت إشراف المديرية.

كما توجد دار للرعاية المتكاملة في العريش لاستقبال الأطفال فاقدي النسب، تُقدِّم الخدمات لـ 23 طفلًا وطفلة. وبالإضافة إلى ذلك، توفر أربع دور للمغتربين في العريش وبئر العبد خدماتها للطلاب والمغتربين.

أوضح اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن هناك مركزًا للإغاثة في حى الريسة يحتوي على معدات وخيام وبطاطين، يتم الاستفادة منها في حال وقوع أي أزمة أو كارثة، كما أكد دعم المحافظة لمديرية التضامن الاجتماعى لتحقيق أهدافها وخدمة المواطنين في شمال سيناء.

تعكس هذه المشروعات الجهود الحثيثة للدولة لتحسين مستوى الحياة في شمال سيناء، حيث يتم تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متعددة تلبِّي احتياجات المواطنين وتدعم تطور المحافظة بشكل مستدام. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتوفير خدمات صحية وتعليمية متقدمة، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا.



سيناء



خدمات بالشيخ زويد



مشروعات البناء



تواصل العمل