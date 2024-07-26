إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بـ"القاهرة الإسكندرية" الزراعى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز إيتاى البارود، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية التوفيقية التابعة لمركز ايتاى البارود.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاى البارود المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.



