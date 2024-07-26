إزالة 266 حالة تعدى بمساحة 51 ألف و263 متر مبانى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23..لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لعدد 266 حالة تعدي بمساحة 51 ألف و263 متر مباني و69 حالة تعدي على مساحة 158 فدان و18 قيراط و15 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجه 23 في السادس من يوليو الجاري.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.